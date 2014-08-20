Каталог церквей Украины

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен5 заявок264 просмотра

Необходимо создать каталог церквей Украины. Более подробное описание во вложении. Предупреждаю сразу, если вы не знаете, что такое система контроля версий, можете даже не браться. Если докажете и аргументируете, что бюджет должен быть больше - без проблем. Но особой вычурности мне не нужно. Данные заявок скрыл.

Если сработаемся, впереди ждут много интересных проектов.

13 лет назад
vvt800
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ZhukV
33 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$500
10 дней
Все сделано в лучшем виде.
Отличный заказчик. Четко поставленная задача. Оплата вовремя! Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

ZhukV
33 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад