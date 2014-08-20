Требуется сделать несложный сайт на удобной CMS ("легкой", удобной для SEO, взломоустойчивой, но желательно с открытым кодом), позволяющей самостоятельно вносить разделы, страницы итд. Основная страница + несколько разделов. ТЗ во вложении ...
Каталог церквей Украины
Необходимо создать каталог церквей Украины. Более подробное описание во вложении. Предупреждаю сразу, если вы не знаете, что такое система контроля версий, можете даже не браться. Если докажете и аргументируете, что бюджет должен быть больше - без проблем. Но особой вычурности мне не нужно. Данные заявок скрыл.
Если сработаемся, впереди ждут много интересных проектов.
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