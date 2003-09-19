Требуется создать сайт-визитку для аудиторской компании, разработать дизайн и сверстать его на основе предоставленного контента. Ожидается аккуратный и оригинальный подход, без лишних наворотов. Портфолио должно включать 2-3 завершенные работы. Необходим профессионализм и внимание к деталям.
Хочу создать сайт обо всем
Закрыт23 заявки485 просмотров
На сайте должна быть информация обо всем
22 года назад
Гость severin6
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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