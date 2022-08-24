Требуется разработка сайта для сервисного центра по ремонту электроники и планшетов. Сайт должен быть многостраничным с возможностью адаптации под продажи аксессуаров. Важны удобство использования, аутентичность и соблюдение цветовой гаммы. Необходима интеграция с новой почтой и Google Картами, а также модули для услуг. Готово лого и хостинг.