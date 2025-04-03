Клоны китайских сайтов на битриксе

$200
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Открыт4 заявки331 просмотр

Ищу кто поможет создать клоны китайских сайтов, сделать надо на битриксе в режиме многосайтовости.

Надо скопировать шаблон, спарсить структуру меню, товары и описание, фильтры для каталога, текстовые страницы, форму какуюто одну контактную универсальную.

Все лишнее, там авторизация кабинеты и прочее - вырезается, это ничего не надо, нужен только контент. языковые версии не нужны. тексты перевести через чат gpt.

в режиме многосайтовости.

срок на 1 сайт = 1 неделя.

бюджет 200$ - 1 сайт.

если надо покрыть затраты чат GPT тоже не проблема.

ссылки на сайты:

https://clck.ru/3LD8iX

https://clck.ru/3LD8kt

https://clck.ru/3LD8mj

https://clck.ru/3LD8nj

https://clck.ru/3LD8oX

Тз что надо вырезать прикрепляю.

Если интересно, скажите.

Оставляйте телеграм.

1С-БитриксПарсинг данныхСоздание сайтов
23 дня назад
Сергей
 
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