Требуется разработка туристического сайта для Беларуси с интерактивной картой, отображающей все локации. Сайт должен иметь удобную навигацию, формы для оформления путешествий и информацию о гостиницах. Включите элементы дизайна, акцентирующие визуальный контент, и интеграцию инструментов аналитики и SEO. Также необходима возможность отображения услуг, таких как встречи в аэропорту и трансферы.
Клоны китайских сайтов на битриксе
Ищу кто поможет создать клоны китайских сайтов, сделать надо на битриксе в режиме многосайтовости.
Надо скопировать шаблон, спарсить структуру меню, товары и описание, фильтры для каталога, текстовые страницы, форму какуюто одну контактную универсальную.
Все лишнее, там авторизация кабинеты и прочее - вырезается, это ничего не надо, нужен только контент. языковые версии не нужны. тексты перевести через чат gpt.
в режиме многосайтовости.
срок на 1 сайт = 1 неделя.
бюджет 200$ - 1 сайт.
если надо покрыть затраты чат GPT тоже не проблема.
ссылки на сайты:
Тз что надо вырезать прикрепляю.
Если интересно, скажите.
Оставляйте телеграм.
Заявки фрилансеров
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