Клонирование сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок120 просмотров

Клонирование: ссылка на оригинал сайта http://www.masterosanki.ru, перечень поправок: нужно сменить название продукта, цену, контакты, изменить некоторые пункты меню.

Требование к исполнителю:

- быть в скайпе онлайн,

- оплата по факту. Перевод денег с протекцией платежа (Яндекс деньги).

- соблюдение сроков (если сроки сорваны и вы не вышли на связь, то заказ передается другому)

- поправки сайта включены в стоимость (до 3 итераций поправок)

- показать примеры работ

- срок выполнения работы 1 день.

Что должно быть на сайте:

- главная страница с описанием товара

+ страницы

- Как работает Энергодоктор

- Работаете за компьютером?

- Много разговариваете по телефону?

- Приходится работать с людьми?

- Живете в многоэтажке?

- Инструкция

- Отзывы

- Оплата и доставка

- Контакты

На каждой странице должна быть форма заказа.

Цена: предложите вашу цену за эту работу.

13 лет назад
ksjjjj
Ксения 
42 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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