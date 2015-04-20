Требуется сайт. Тематика - продажа недвижимости. вот пример для подражания http://www.realtylab.su/ просто скопируйте максимально точно по функционалу Отдадим работу одному с дизайном версткой и программингом! Пишите свои скайпы ...
Конкурс красоты
Нужно создать сайт конкурса красоты путем смс голосования
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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