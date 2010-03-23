Копирование и перевод сайте на русский язык

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок609 просмотров

Требуется создать копию сайта.

0. Подобрать систему управлению контентом.

1. Требуется полностью повторить дизайн.

2. Подключить готовый функцианал (выпадающие меню и т.д.)

3. Наполнить контентом (сделать перевод с английского языка на русский)

4. Предусмотреть возможность в дальнейшем использовать как B2B систему работы с клиентами.

Исполнитель должен быть из Москвы или Московской области.

15 лет назад
autolook
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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