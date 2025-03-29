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Закрыт19 заявок394 просмотра

Нужен Одностраничный лэндинг скопированный по данному сайту

https://atlas-miner.com.ua

Можно без корзины

Карусель/список товаров с картинками (30 товаров)

Взять на сайте

https://atlas-miner.com.ua

Либо если проще взять текст, товары с того сайта и закинуть на пустой шаблон.

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месяц назад
guest_1743271398656
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