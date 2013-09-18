Копия сайта

Нужно сделать сайт с своим движком (каркас сайта, админка, новости, статьи, основная часть которая будет в ТЗ, регистрация пользователей). Движок должен быть продуман под СЕО, т.е. мета-теги, карта сайта и тд. Сама суть сайта - ...
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