Копия сервиса бесплатной почты

Добрый День! Цель: 1 проект умер, второй еще не родился. Нужно в короткие сроки поставить на место мертвого проекта хорошую затычку. Нужно сделать страничку на которой пользователь сможет зарегистрировать свою компанию и разместить вакансии + банер 468х60 и ...