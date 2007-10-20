Копия сервиса бесплатной почты

На подобии www.yellowpages.com.au - движок должен состалять список предприятий согласно введенных ключевых слов из внутренней базы данных. - сортировать список по релевантности, в алфавитном порядке или по буквам (на странице результатов поиска). - в английской версии сайта обязательно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать сервис бесплатной почты, с функционалом как этот: mymail-in.net
И оригинальный дизайн к нему. Также установить и настроить.
Желательно использовать уже готовый скрипт.
От вас, примерная цена и сроки.
Просьба писать в личку.
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