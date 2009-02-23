Копия smsfile.ru

Требуется: Сверстать и прикрутить верстку и создать сайт на основе цмс Срок сдачи 14 марта!!! На сайте будет 15 страниц (5 основных, 10 программ)+ галерея.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТРЕБУЕТСЯ ПРОГРАММИСТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФАЙЛХОСТИНГА с антилич защитой,,поддержкой ftp и двухуровневой рефферальной системой.за пример берём smsfile.работу по предоплате не предлагаем!!!
(нужен полностью работоспособный сайт(точный аналог smsfile.ru под ключ) связь только по acq205617270
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