Нужно от 5-10 информационных сайтов. Это будут небольшие полезные людям сайты. 1) Размер страницы 10-15 кб текста, можно 20-30 кб. Поиск текстов самостоятельно. 2) Обязательно наличие картинок на странице, можно до 10 и более штук. Желательно наличие ...
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Здравствуйте!
Нужен корпоративный сайт Тренингового центра в удобном использовании, на простом движке
Добавления туда интернет-магазина и Интеграцией ко многим сервисам
Цена обговаривается
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