Корпоративный сайт с программой обучения

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок214 просмотров

Нужен готовый сайт ( дизайн, верстка, программирование ) с размещением на нем программы обучения. Программа есть.

Примеры готовых сайтов обязательно. Подробности письмом.

14 лет назад
bp2010
Галина 
58 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров