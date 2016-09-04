Крайне простой сайт

Сайты «под ключ»Закрыт35 заявок291 просмотр
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Здравствуйте.

Необходимо сделать крайне простой сайт-визитку (на бесплатном движке и стандартном шаблоне). По сути, сайт будет представлять из себя главную страницу и еще штук 5 внутренних (дизайном они не отличаются). Единственный контент сайта - текст. Примерный образец сайта вышлю по запросу.

Проект крайне простой, поэтому приоритетной является минимальная стоимость.

Жду ваших предложений.

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Прикрепил образец сайта

7 лет назад
Rogan
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад