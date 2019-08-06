Landing page

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Закрыт13 заявок258 просмотров

добрый день!

Интересует дизайн и верстка лонгридов на наш сайт, текст и фото мы предоставляем, ниже примеры наших лонгридов:

https://landlord.ua/wp-content/page/rodyna-bunhe/

https://landlord.ua/wp-content/page/serhii-omelianenko-biznesmen-shcho-stvoriuie-trendy/

https://landlord.ua/wp-content/page/jak-krymchanyn-jurij-vyleghzhanin-stvoryv-z-nulja-ghospodarstvo-bez%20zhodnykh-derzhavnykh-dotacij/

WordPress
6 лет назад
guest_15650944105786
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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