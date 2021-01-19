Экономическая целесообразность - подготовка благодатной почвы по плавной пересадке предпринимателей из одного вазона рынка в другой. Что, при правильном подходе к делу, позволит в финальной стадии строительства уже выйти к решению вопроса о наполненности объекта ...
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День добрий, Руслане.
Мене цікавить розробка сайта- візітівки для моєї компанії
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