Требуется создать спортивный сайт посвященный азарту с форумом -дизайн !+ возможностью присоединения, интернет магазина Это достаточно сложный сложный проект -Разработать.Анимация обьектов лицевой сайта(6 обьектов,при наведении приходят в движение) Подключение к сайту: тренслейт(английский) -Платёжные системы(банк.карты,киви,вебмани,скрилл) -Оптимизация под мобильные устройства -Движок сайта(вопрос неопределён) -Форум Xenforo -Виджеты/информеры на ...
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Нужен простенький одностраничный продающий сайт для продажи мягкой игрушки ручной работы. скорей всего потребуется и продвижение в поисковиках
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