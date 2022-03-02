Лендинг для продажи информации

Сайты «под ключ»Завершен29 заявок692 просмотра
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Сделать лендинг (можно на тильде или рассмотрю другие варианты). С минимум функционала, с описанием продукта и возможностью продажи цифрового продукта (несколько пдф файлов), и возможностью подключения какого-либо сервиса оплаты через сайт. 

2 года назад
Rrmario
Роман 
29 летРоссия
2 года в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
korzunilya
28 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
7 дней назад
2 года назад
$50
4 дня
Работой доволен. рекомендую
Спасибо Роману за работу!