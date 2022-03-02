Лендинг для продажи информации

Необходима разработка дизайна сайта компании и верстка (с адаптацией под мобильные устройства). Сайт конкурентов в прикрепленном файле. Нужно что-то подобное, но лучше))) Все предложения в проекте с ценой и сроком, в личку писать нет смысла.