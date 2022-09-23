Алексей, здравствуйте.

Меня тоже зовут Алексей. Мне нужно сделать новый сайт.

Сейчас выглядит так: ak-agency.com. Мне в нём нравтся цвета/идея, но структура и содержание - не очень. Ну и адаптивность его прям плоха. Текст хочется сократить до минимума и сделать его светлее и минималистичнее (значительно, возможно, до степени лаконичности шкафа из Икеи).

У меня на данный момент есть дизайн лого, структура лендинга с кусками текста, нарисованная в miro, некая идея "сообщения", которое хотелось бы донести до посетителей, и задумка по дизайну.

По дизайну идея такая: у меня есть большая подборка графического контента в виде чертежей патентов. Они прям крутые. Они обработанные, но можно достать их в форме сканов оригиналов в хорошем качестве. Меня уже долгое время не покидает мысль, что их можно красиво использовать в качестве графического контента на сайт.

У вас будет возможность созвониться в зуме, чтобы обсудить это всё?