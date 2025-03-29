Требуется разработка MVP сайта-каталога детских мероприятий, лагерей и школ на WordPress. Необходимы удобная навигация, фильтры, поиск и возможность добавления отзывов пользователями. Сайт должен быть адаптивным для мобильных устройств, готовым к демонстрации инвесторам и проверки рыночного спроса. Опыт работы с WordPress и знание английского языка обязательны.