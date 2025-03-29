Лендинг под ключ

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт20 заявок397 просмотров

Создать современный лендинг по образцу и содержанию описанному в ТЗ. Сайт на английском языке. Сайт предоставить в виде архива HTML + фото видео для самостоятельной установки.

https://drive.google.com/drive/folders/1cdmFs38HbNRuE2u0Kw0vNQzvAheulV3W?usp=sharing

HTMLСоздание лендинговСоздание одностраничных сайтов
месяц назад
guest_1743261487515
месяц в сервисе
Был
17 дней назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
10 часов назад
19 дней назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
23 дня назад
Сергей
 
39 лет
2 года в сервисе
Был
11 дней назад
месяц назад
Кристина
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
17 часов назад
месяц назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
10 часов назад
27 отзывов
месяц назад
Игорь
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
14 часов назад
2 отзыва
месяц назад
Сергей
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
день назад
13 отзывов
месяц назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
14 часов назад
17 отзывов
месяц назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
18 часов назад
2 отзыва
месяц назад
Олег
 
44 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
127 отзывов
месяц назад
Никита
 
21 год
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
месяц назад
Рома
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
3 отзыва(-2)
месяц назад
Даниил
 
21 год
год в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 часов назад
11 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Алексей
 
42 года
3 года в сервисе
Был
13 часов назад
15 отзывов
месяц назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
15 отзывов(-1)
месяц назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
48 отзывов
месяц назад
Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
Был
7 часов назад
4 отзыва
месяц назад
Ойбек
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Был
10 часов назад
месяц назад
Денис
 
31 год
год в сервисе
Был
11 часов назад
10 отзывов
месяц назад