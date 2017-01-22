Лендинг с качественным дизайном отличной версткой десктоп и адаптив

Требуется сделать лендинг высокого качества под ключ по шкафам купе.

Вот примеры какого уровня:

http://furnidoors.ru

http://ekb.shkaf-kupe-nazakaz.ru

Для более точного понимания, вот пример как делать не надо http://100-kupe.ru

По поводу технических моментов:

Желательно на чистом коде, но если вы сделаете подобного уровня на вордпресс или еще какой качественной платформе, то готов рассмотреть, просьба написать об этом сразу в первом сообщении.

Адаптивная верстка под все устройства обязательна.

Анимация в небольшом количестве желательна, но не обязательна.

По формату желательно сделать на всю ширину экрана.

Картинки максимально сжаты, всё разбито на слои, важно что бы лендинг грузился быстро, будем проверять.

Никаких особо заумных пожеланий не имеется, есть только одно- это с первого сайта взять блок шкафа купе где все внутренности шкафа можно выдвинуть и ознакомится в описание с каждым элементом. Блок "наполнение шкафа смотреть вот здесь http://furnidoors.ru/ Возможно с данного лендинга возьмем максимум информации и немного дополним другой. Копировать весь лендинг точно не будем, его могут отследить, а нам его делать под заказчика.

По остальным техническим моментам , про грамотные моменты дизайна и верстки я думаю тебе как специалисту и так все понятно.

Очень большое предпочтение специалисту с качественными маркетинговыми мозгами, в лендинге это важно. Но не обязательно так как есть еще и я.

Большой опыт и примеры работ обязателен.

Если что работы много, следом уже сейчас несколько проектов будет.