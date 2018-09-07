Необходим игровой лендинг для онлайн-казино.Нужен адаптивный дизайн и вёрстка странички-прослойки, с которой игроки должны идти дальше в казино. Готового образца/шаблона нет, полагаюсь на ваше мастерство. С исполнителя по итогам, соответственно, PSD и готовая страничка.
Лендинг в нише проектирование и строительство домов
Нужно сделать лендинг.
Тема - проектирование и строительство домов под ключ из газобетона и кирпича.
Нужно - маркетинговое исследование, прототип и лендинг.
Более детальное тех задание высылаю по запросу.
Нужно исполнители с отзывами и опытом в сфере "строительство домов".
От исполнителя нужно следующее (не предлагать свои услуги тем, кто не может выслать эти 3 пункта):
1. этапы анализ целевой аудитории (если есть - шаблоны и примеры)
2. этапы разработки сайта
3. примеры работ в тематике строительство домов, проекты домов
Заявки фрилансеров
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