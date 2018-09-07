Лендинг в нише проектирование и строительство домов

Нужно сделать лендинг.

Тема - проектирование и строительство домов под ключ из газобетона и кирпича.

Нужно - маркетинговое исследование, прототип и лендинг.

Более детальное тех задание высылаю по запросу.

Нужно исполнители с отзывами и опытом в сфере "строительство домов".

От исполнителя нужно следующее (не предлагать свои услуги тем, кто не может выслать эти 3 пункта):

1. этапы анализ целевой аудитории (если есть - шаблоны и примеры)

2. этапы разработки сайта

3. примеры работ в тематике строительство домов, проекты домов