Нужен сайт объявлений . Грамотно сложенный внешне и внутренне . Полностью готовый для продвижения , оптимизированный под все поисковые системы и т. п. Оплата после полного выполнения задания , либо поэтапно после реализации ...
ЛенДверьРемонт
Нужно создать сайт для фирмы которая занимается ремонтом метал дверей установкой замков ну и всем что связано с дверями что-то на подобии вот этого http://i-zamki.ru/prajs-list.html, но не такой убогий
Заявки фрилансеров
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