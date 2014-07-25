Есть статья в блоге. http://kudavlozhit.ru/news/bol_grabli_i_shest_prosr_nykh_mln_ili_istorija_o_tom_kak_ja_perevodil_kvartiru_v_nezhiloj_fond/2014-07-22-11 Уже почти LandingPage. Нужен грамотный отдельний LandingPage с bootstrap
Лендверьремонт
Нужно создать сайт для фирмы которая занимается ремонтом метал дверей установкой замков ну и всем что связано с дверями что-то на подобии вот этого http://i-zamki.ru/prajs-list.html, но не такой убогий
Заявки фрилансеров
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