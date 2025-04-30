Шукаємо фронтенд-розробника для створення верстки інтернет-магазину на Django Oscar. Завдання включає розробку HTML-шаблонів та JavaScript-скриптів за дизайном у Figma. Необхідний досвід роботи з HTML, CSS, JavaScript та адаптивним дизайном. Обсяг роботи — приблизно 10 сторінок. Терміни виконання — протягом місяця.
Личный веб сайт
Личный сайт с 0 пол ключ. Тематика +18. 2-4 страницы. Готовность в течение 10 дней. Бюджет открытый от 500$, готова обсудить все детали
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