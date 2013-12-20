Локализация с переносом на CMS

$1060
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка115 просмотров

Локализация so----me.com с переносом на CMS исполнителя.

Основные детали обсуждались в прямой переписке.

- Все URL нормального вида http://www..ru/contact.htm (без вопросительных знаков и пр. признаков динамического кода).

- Возможность давать произвольные названия страницам (Title). Автоматическое формирование титлов не только на основании заголовка конкретной стр., но и учетом вложенности этой страницы.

- Возможность давать произвольные названия картинкам (Alt и Title)

- Alt и Title для всех картинок на сайте взять из названия продукта

- Добавляем «Запрос цен» для каждого продукта.

- Карта сайта

- Путь в верхней части страницы, по принципу: Главная > Продукция > XXX > XXX

- Ставим счетчик

- Запуск на нашем хостинге

Оплата WMZ.

Срок сдачи работ до 20.12.13

11 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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