Здравствуйте коллеги!!! Нужно сделать редизайн сайта. Всё достаточно просто: 1. Сделать шаблон для InstantCMS 1.10.3 2. Натянуть его на движок ...
Локализация с переносом на CMS
Локализация so----me.com с переносом на CMS исполнителя.
Основные детали обсуждались в прямой переписке.
- Все URL нормального вида http://www..ru/contact.htm (без вопросительных знаков и пр. признаков динамического кода).
- Возможность давать произвольные названия страницам (Title). Автоматическое формирование титлов не только на основании заголовка конкретной стр., но и учетом вложенности этой страницы.
- Возможность давать произвольные названия картинкам (Alt и Title)
- Alt и Title для всех картинок на сайте взять из названия продукта
- Добавляем «Запрос цен» для каждого продукта.
- Карта сайта
- Путь в верхней части страницы, по принципу: Главная > Продукция > XXX > XXX
- Ставим счетчик
- Запуск на нашем хостинге
Оплата WMZ.
Срок сдачи работ до 20.12.13
Заявки фрилансеров
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