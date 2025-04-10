Магазин одягу

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Шукаємо досвідченого фронтенд-розробника для створення верстки інтернет-магазину, розробленого на Django Oscar. Основне завдання — розробка HTML-шаблонів і деяких JavaScript-скриптів за наданим дизайном у Figma.

Вимоги:

  • Досвід роботи з HTML, CSS та JavaScript.

  • Вміння адаптувати верстку для мобільних пристроїв і ПК (адаптивний дизайн).

  • Рівень — мідл і вище.

  • Досвід роботи з Django та розуміння принципів роботи з шаблонами Django.

Обсяг роботи:

  • Приблизно 10 сторінок (плюс-мінус) за дизайном у Figma.

Терміни:

  • Бажано завершити роботу протягом місяця (+/-).

Бюджет:

  • Обговорюється індивідуально на дзвінку, з урахуванням дизайну та очікувань.

Якщо ви зацікавлені в проекті, будь ласка, надішліть приклади ваших робіт і коротку інформацію про ваш досвід. Ми будемо раді обговорити деталі та відповісти на ваші запитання!

CSSDjangoFigmaHTMLJavaScriptАдаптивный дизайн
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