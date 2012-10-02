Магазин по продаже игровой валюты в Online играх

Требуется человек знающий как и умеющий создавать сайты (желательно наличие собственного портфолио и репутация на данном форуме). Тематику я указал выше. Два примера которые можно брать за основу оценивая весь объем роботы:

http://good-adena.com/

http://www.pwlvl.ru/

Во втором примере есть форум, он не нужен.

Ваша цена от 1000$ и выше?-Тогда Вам не сюда, я знаю цену такому проекту и сроки за которые он выполняется.

Пригодятся знания и умения по продвижению сайтов, если они есть (это на будущее, требуется не 1 проект).

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