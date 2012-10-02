Необходимо скопировать идею сайта http://www.startupcreation.net/ и переориентировать его на студентов Харькова. Нужен весь комплекс услуг от дизайна до базового продвижения. Просьба оставлять заявки только тем, кто готов пройти полный путь от идеи ...
Магазин по продаже игровой валюты в Online играх
Требуется человек знающий как и умеющий создавать сайты (желательно наличие собственного портфолио и репутация на данном форуме). Тематику я указал выше. Два примера которые можно брать за основу оценивая весь объем роботы:
Во втором примере есть форум, он не нужен.
Ваша цена от 1000$ и выше?-Тогда Вам не сюда, я знаю цену такому проекту и сроки за которые он выполняется.
Пригодятся знания и умения по продвижению сайтов, если они есть (это на будущее, требуется не 1 проект).
Связь со мной 24/7 (Пожалуйста, сразу пишите кто Вы и откуда, Вашу цену/сроки и условия):
573431502 icq
Заявки фрилансеров
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