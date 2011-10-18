ВНИМАНИЕ - цена не окончательная! Дизайн вида - http://onlineigry.com/ Основная игра "Камень Ножницы Бумага", в дальнейшем планируется развитие в других направлениях... Защита от взлома как сайта, так и игр Система пользователей ...
Магазин с парсерами и партнёркой
Сделать магазин радиоуправляемых моделей с партнеркой + возможность интеграции с 1с+ парсеры- загрузчики товаров в магазин. Дизайн есть http://www.weblancer.net/files/projects/3006/300672/works/222252.jpg
Требования к магазину:
1-Авто СЕО оптимизирован.
2- Партнерская программа для других сайтов с привлечением рифералов, с возможностью установки баннеров на конкретный товар, на раздел товаров.
3-1с программирование не требуется, только ВЕБ.
4-Забор товаров и обновление с саитов 2 поставщиков. 1 с эксель, 2- с XML фаила
Более подробно в ТЗ
Жду от Вас: на какой CMS работаете, цена, сроки (макс. 30 дней). Примеры работ.
Оплата: Вся оплата по договоренности ,после проверки работы и разделена на три этапа:
1-Верстка, настройка.
2-Настрока парсеров, оплаты, админки.
3-Окончательная доработка и сдача.
Желательно все делать на вашем хостинге и устанавливать на мой в готовом виде.
Возможна предоплата через безопасную сделку. Связь через скайп с 11 до 20 по МСК.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1200Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется разработать сайт под ключ. Тематика строительные услуги. Опыт разработки больших проектов будет преимуществом. Подробности при переписке по скайпу.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт14 лет назад
Сайт "портфолио", где находится информация обо мне, моей деятельности.Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Здравствуйте. Мне нужно создать сайт-портфолио по профилю моей деятельности. Сам я менеджер проектов. Честно говорю, что создал бы сам, да совсем нет на это времени, ибо работаю буквально целыми днями. Столкнулся с тем, что такой ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть группа графоманов. Требуется для них сайт. Первоначальная цена - 2 000 рублей. Плачу я. Они не понимают почему кто-то им красивым и умным ничего не хочет ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Всем привет, есть изменения по этому магазину с подбором товаров и фильтрами. Дизайн - есть сайт, нужно к нему сделать магазин. Как должен выглядеть каталог, товар, фильтры и корзина - есть ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
добрий день нужно разработать интернет магазин по этой програме http://www.ex.ua/view/8265853 интирисует цена и срокиСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Возникла необходимость в создании собственной Нагрузка, конечно, будет намного меньше, чем у блогуна. Основные требования: личные кабинеты рекламодателя, вебмастера и администратора общение между участниками системы подача, прием, отказ заявок ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт14 лет назад
необходимо сделать интрнет-магазин на движке вордпрес или джумла наполнить его контентом теметика электрика, продукты,Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется сделать сайт для общеобразовательной школы. Как пример оформления http://www.s1071.ru/ только не так помпезно и функционала с инфой раза в 3 поменьше. Нужно: Установить на хостинг Joomla Создать сайт - ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад