Магазин с парсерами и партнёркой

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки212 просмотров

Сделать магазин радиоуправляемых моделей с партнеркой + возможность интеграции с 1с+ парсеры- загрузчики товаров в магазин. Дизайн есть http://www.weblancer.net/files/projects/3006/300672/works/222252.jpg

Требования к магазину:

1-Авто СЕО оптимизирован.

2- Партнерская программа для других сайтов с привлечением рифералов, с возможностью установки баннеров на конкретный товар, на раздел товаров.

3-1с программирование не требуется, только ВЕБ.

4-Забор товаров и обновление с саитов 2 поставщиков. 1 с эксель, 2- с XML фаила

Более подробно в ТЗ

Жду от Вас: на какой CMS работаете, цена, сроки (макс. 30 дней). Примеры работ.

Оплата: Вся оплата по договоренности ,после проверки работы и разделена на три этапа:

1-Верстка, настройка.

2-Настрока парсеров, оплаты, админки.

3-Окончательная доработка и сдача.

Желательно все делать на вашем хостинге и устанавливать на мой в готовом виде.

Возможна предоплата через безопасную сделку. Связь через скайп с 11 до 20 по МСК.

13 лет назад
DarkDiktator
Юрий 
68 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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