Оболочка для сайта должна быть написана на extjs (вид должен быть как тут: http://extjs.com/deploy/dev/examples/desktop/desktop.html ) Примерно должно выглядеть так: -------------------- - Пользователь регистрируется, после подтверждения о регистрации через контрольный код на е-маил пользователь ...
Магазин запчастей
Нужен такой магазин http://www.statusmoto.ru/ вместе с наполнением
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