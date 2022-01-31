Макет сайта "доска объявлений".

Сайт интернет магазин - каталог для бренда ювелирных изделий SHU-SHA. Ассортимент кольца, сережки, медальоны на основе слепка растений. Instagramm аккаунт бренда https://www.instagram.com/shu_sha_jewellery/ Думаем, что нам подойдет сайт на основе wordpress с woocomerce Нужно что бы был удобный и простой ...
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День добрый. Кратко суть работы такова: есть сайт "доска объявлений" со страницей пользователя. На странице пользователя есть калькулятор расчетов. Необходимо создать визуально удобный сайт. Без визуальных и прочих эффектов. По большому счету, это не доска объявлений со своей страницей, а калькулятор расчетов работ с доской объявлений. То есть основа это калькулятор, второстепенно это страница пользователя и на третьем месте это доска объявлений. Задача сайта это калькулятор работ. И важно, что бы он был удобный для расчетов.
Мне нужно знать стоимость вашего проекта, как Вы видите этот сайт (без интеграции в сайт, только презентацию). И сколько будет стоит интеграция в уже рабочий сайт. Спасибо.
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