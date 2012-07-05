Сайт необходим для привлечения туристов на Мангуп-Кале ( гора в Крыму) , в частности нужно привлечь туристов для экскурсий на джипах . Желаемая CMS HOSTCNS

Продвижение по ключевым словам : мангуп , мангуп-кале , экскурсии по крыму , экскурсии на джипах и др .