Нужно создать сайт мужской одежды на Webassist (лицензия есть) под ключ. Примеры, http://www.sportsdirect.com/ и Proball.ru.
Международная ассоциация
Международная асоциация профессионального инструмента рекламы недвижимости
Создание международной асоциации профессионально рекламы недвижимости.
Сайт (направление реклама) Баннеры, объявления по аренде, продаже жилой торговой и коммерчской недвижимости.
Массовая расылка объявлений.
Разделы, Аренда (жилая), Продажа (Жилая), Посуточная аренда (Комнаты, квартиры, гостиницы), Недвижимость за рубежом (Покупка, Продажа, Посуточная аренда Домов, котеджей, Комнат, Квартир).
Создание Межагенской базы недвижимости ( закрытая только для агенств недвижимости)
Создание базы собственников квартир ( платная ).
Создание Аукциона по продаже недвижимости (По всему миру).
Создание калькулятора цен по продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости.
Для проекта мне нужно 5 человек готовых взять на себя любой из пунктов.
Время две недели, два варианта оплаты.
Вы делаете я плачу наличными.
Каждый делает свое и получает после раскрутки 40% от валовой выручки электронными деньгами.
Контактный телефон 89197783009
Почта. [email protected]
Пишите на почту кто заинтересован, тема (Проект МБН)
Заявки фрилансеров
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