Международная ассоциация

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Закрыт4 заявки122 просмотра

Международная асоциация профессионального инструмента рекламы недвижимости

Создание международной асоциации профессионально рекламы недвижимости.

Сайт (направление реклама) Баннеры, объявления по аренде, продаже жилой торговой и коммерчской недвижимости.

Массовая расылка объявлений.

Разделы, Аренда (жилая), Продажа (Жилая), Посуточная аренда (Комнаты, квартиры, гостиницы), Недвижимость за рубежом (Покупка, Продажа, Посуточная аренда Домов, котеджей, Комнат, Квартир).

Создание Межагенской базы недвижимости ( закрытая только для агенств недвижимости)

Создание базы собственников квартир ( платная ).

Создание Аукциона по продаже недвижимости (По всему миру).

Создание калькулятора цен по продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости.

Для проекта мне нужно 5 человек готовых взять на себя любой из пунктов.

Время две недели, два варианта оплаты.

Вы делаете я плачу наличными.

Каждый делает свое и получает после раскрутки 40% от валовой выручки электронными деньгами.

Контактный телефон 89197783009

Почта. [email protected]

Пишите на почту кто заинтересован, тема (Проект МБН)

13 лет назад
ybrjkfiby
Сергей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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