Необходимо разработать и наполнить современный многостраничный сайт, аналогичный sasagro.com. Все детали и техническое задание предоставляются в обсуждении. Ожидается качественная работа и внимание к деталям.
Многостраничный сайт под ключ
Добрый день,
Предлагаю заказ -создание сайта "под ключ", для организации по продаже памятников
Заявки фрилансеров
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