Модуль вопросы и ответы для DLE

Здраствуйте уважаемые!

В общем есть один модуль но он не работает под 8-ую версию DLE, нужно чтобы он заработал и работал нормально на этой версии. Сам модуль во вложении .

Error: Даёт ошибку доступа к самому модулю в админ панели.

Жду цены и сроки, понятное дело что для спеца в DLE это 5-ти минутное дело.