Модуль вопросы и ответы для DLE

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Завершен2 заявки142 просмотра

Здраствуйте уважаемые!

В общем есть один модуль но он не работает под 8-ую версию DLE, нужно чтобы он заработал и работал нормально на этой версии. Сам модуль во вложении .

Error: Даёт ошибку доступа к самому модулю в админ панели.

Жду цены и сроки, понятное дело что для спеца в DLE это 5-ти минутное дело.

DLE
16 лет назад
pompey
Эльман 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
23 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Fed_net
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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16 лет назад
$1
1 день
Спасибо! Работой доволен! +
Отличный заказчик, сотрудничеством остался доволен.

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Fed_net
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
72 отзыва
16 лет назад