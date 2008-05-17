Movies каталог

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок317 просмотров

Нужен сайт кино. за пример дизайна нужно взять это: http://www.apple.com/trailers/#section=justadded

просто как каталог фильмов. без систем оплаты.

17 лет назад
star_12
Star 
51 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Coworking
Павел 
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-3)
17 лет назад
$600
16 дней

Заявки фрилансеров

Coworking
Павел 
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-3)
17 лет назад