Мультивалютный онлайн кошелек для криптовалют

Есть готовый сайт, написанный на PHP, YII, а именно готовая база, верстка, код (который немного правда поломался и в лайве сейчас не работает). Ссылка на вебархив: https://web.archive.org/web/20181111115815/http://headnotes.org https://web.archive.org/web/20181111115815/http://headnotes.org/1-enough-ie6 Что собственно нужно: — Переписать с нуля эти две страницы. — Верстку/дизайн сайта ...