Мультивалютный онлайн кошелек для криптовалют

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Добрый вечер, необходимо создать Мультивалютный онлайн кошелек для криптовалют. Какие функции вы сможете туда встроить?

3 года назад
andreisuccess
Андрей 
43 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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