Музыкальный портал

Нужен сайт под ключ. Сайт с хорошим функционалом. Но смысл прост: нужно сделать файлообменнии(картинки, файлы, видео и тд), ну об этом еще поговорим. Но без готовых движков.(либо изменить готовый до неузнаваемости). ...