Музыкальный портал

Сайт компании, реализующей пищевое оборудование. Предполагается 6-7 основных разделов: - заглавная страница с описанием деятельности фирмы - каталог оборудования, состоящий из 8-10 подкаталогов с фотографиями и описанием - прайс-лист - форма заявки -схема проезда Нужен стильный, современный дизайн, удобный поиск. Оптимизация ...
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нужен сайт для музыкального портала
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