На Битрикс. Сайт под ключ. WISHLIST – социальный сервис.

Детальное ТЗ приложил файлом. Цена указана за разработку – подразумевается что движок имеется. Вы можете предложить свою стоимость разработки изменив ее в большую или меньшую сторону от указанной здесь. Желаемые сроки исполнения 15 дней, предлагайте при обращении свои реальные сроки исполнения. Просьба также указывать какая вам потребуется редакция Bitrix и понадобится ли модуль Социальная сеть.

Последующее продвижение проекта не требуется. Последующие доработки обязательно потребуются и относительно регулярно, буду их заказывать разумеется у того кто проект выполнял.

- Я понимаю что исполнителям проблематично просматривать море приложенных тут ТЗ.

- Вы тоже понимаете что шаблонное сообщение со ссылками на работы из портфолио и опыт почти не дают инфы для выбора исполнителя.

- В общем, мы уже друг друга немного понимаем, а это залог длительного плодотворного сотрудничества по проекту которому однозначно быть! :)

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА (уже реализована на сайтах mywishlist.ru, wishlist.com и др.) нужно создать подобное по сути.

Посетитель сайта может зарегистрироваться или же войти на сайт через социальные сети. У него в профиле появляется пустой лист желаемого, этот список он может наполнять. Желанием может быть например товар из какого то стороннего магазина (пользователь добавляет фотку, ссылку, цену и описание самостоятельно) либо что то абстрактное – например хочу слона, розового и живого т.е. просто текст. В общем желание это как товарная позиция в интернет магазине, а список желаний лишь отчасти аналог корзины пользователя.

Пользователи могут в один клик копировать чужие желания в свои листы желаемого.

Пользователи могут добавлять друг друга в друзья, друзья же могут резервировать желания друг друга, переводя их в статус планирую подарить. Пользователь может удалять свои желания из своих списков, переносить в другие свои списки, либо же переводить в статус исполнено (это тоже такой отдельный список). На страницах сайта могут одновременно выводиться разные желания разных пользователей в совершенно любой сортировке что внешне похоже на интернет магазин, но на самом сайте ничего не продается.

Эта сама идея сервиса в общем и целом. Подробное детальное ТЗ в приложенном файле.