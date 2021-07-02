Требуется оптимизация сайта на WordPress для страницы bags на сайте eva-auto26.ru. Цель - повысить показатели Google PageSpeed с текущих 18 для мобильных устройств и 59 для ПК до более 90. Укажите цены и сроки выполнения задачи.
Надо сделать доработку по сайту
1. Есть http://softwebportal.com/
надо сделать доработку по саиту
- категории
- поправить шаблон
- сделать под скачивание программ
-
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо составить техническое задание для создания сайта на основе предоставленного описания функционала. Ожидаются чёткие требования, детали по срокам и ценам. Заказ подразумевает взаимодействие с командой разработчиков для грамотного оформления задач.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать сайт, аналогичный шефланч.рф, без интеграции платежной системы. Пользователи смогут выбирать товары и отправлять свои данные (имя и номер) через форму, информация будет направляться в WhatsApp. Наполнение сайта заказчик берет на себя.Завершен4 года назад
Требуется собрать одностраничный сайт под товар с нуля. Проект включает полную разработку сайта «под ключ», учитывая все требования и пожелания заказчика. Необходимо создать привлекательный и функциональный дизайн, а также обеспечить удобную навигацию.Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать онлайн магазин под дропшиппинг с полным решением «под ключ». Включает в себя дизайн, функционал и настройку всех необходимых элементов для успешного запуска бизнеса.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо быстро разработать небольшой лендинг, состоящий из нескольких блоков. Проект требует оперативности и качественного исполнения. Подходящие решения для сайтов «под ключ» приветствуются.Завершен4 года назад
- $150
Необходимо скопировать сайт визитку с Тильды и запустить его на платформе WordPress. Десктопная версия представлена в Фигме. Срок выполнения - не более недели. После завершения потребуется залить сайт на хостинг и подключить к домену, установить плагины для автоматического бэкапа и SEO. Бюджет указан.Завершен4 года назад
Требуется разработка анкеты-регистрации по примеру сайта для проекта по фотографии. Функционал должен полностью повторять пример, включая визуал и инструменты. Также необходимо создать обучающий продукт на GetCourse с аудиоконтентом и подключением оплат через PayPal и Cloudpayments. Срок выполнения - две недели.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработка простого одностраничного сайта на платформе WordPress. Будет предоставлено подробное техническое задание и примеры дизайна, похожие на сайт услуг сантехника. Интересуют ориентировочные сроки и стоимость выполнения заказа.Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать продающий сайт для производственной компании, занимающейся холодной штамповкой. Техническое задание отсутствует, но все необходимые данные будут предоставлены по запросу. Сайт должен эффективно представлять как готовые изделия, так и услуги по штамповке.Сайты «под ключ»38 заявокЗакрыт4 года назад