Надо сделать доработку по сайту

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок1691 просмотр

1. Есть http://softwebportal.com/

надо сделать доработку по саиту

- категории

- поправить шаблон

- сделать под скачивание программ

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4 года назад
pavel_brunki
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