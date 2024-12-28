Требуется разработка сайта опен кейсов для CS2 с удобной админ панелью. Функционал включает авто-закупку вещей, редактирование кейсов, статистику, блокировку пользователей, поддержку промокодов и интеграцию с Steam API. Дизайн уже задуман, требуется его реализация с учетом удобства. Опыт создания подобных сайтов приветствуется.
Надо создать форму заказа микроватобуса
Надо создать форму заказа микроватобуса
https://www.taxicambridge.co.uk Вот пример
Заявки фрилансеров
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