Написание интернет-магазина (интернет-портала).

Нужно создать интернет магазизин(смесь с поталом). Онлайн магазин вещей, несколько различных конструкторов для создания товара, различные радакторы и т. д. Магазин будет писаться с нуля. Или можно купить готовый магазин и переработать, а необходимые модули дописать. Тоесть привязки к конкретной цмс пока нет(можно хоть друпал, хоть джкмлу)) ), рассмотрю Ваши рекомендации. ТЗ более подробно в личку, поскольку идею "светить" пока не хочется...)))

Требования к исполнителю - наличие подобных разработок, портфолио, комманда, больше года на рынке! Можно делать различные модули разным коммандам, или одиночкам, главное потом собрать все воедино и отшлифовать. Оплата поэтапная . Сделан участок работы - он оплачивается. Потом следующий. Проект хочется масштабный, но все по-порядку.