Написать и перенести сайт на новый движок.

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка126 просмотров

Суть ТЗ: Есть сайт его надо полностью переделать, прикрутить новый самописнный движок , новый дизайн, изменить и доработать функционал, оптимизировать под поисковые системы, внести изменения в шаблон и т.д. Работы много))

Срок не более 10 дней.

11 лет назад
s0s0s0s
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$200
9 дней
Все отлично. Спасибо РАвиль. Уже не первый раз заказываю работу. Всегда все во время и хорошо.
Отлично поработали, спасибо за интересную задачу.

Заявки фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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