Написать сайт доверительного управления

Нужно написать сайт типа www.vladimirfx.com или traders-company.com

Собираюсь создать сайт с доверительным управлением.

А именно: я буду играть на бирже чужими деньгами.

Люди могут зарегистрироваться у меня на сайте и перечислить сумму, которой я буду покупать и продавать акции.

В конце определённого периода(или по запросу), я буду отдавать им их деньги + прибыль полученные со сделок.

За это я буду брать у них % от депозита на моём сайте.

Отдельная страница с Личным Кабинетом пользователя:

на странице

1. Баланс юзера и история работы счета по неделям

2. Пополнение баланса юзера

3. Кнопка "вложить" сумма (%сумма%-юзер сможет вписать сам своё значение если у него есть эти средства на его балансе)

4. Кнопка "вывести" Вывод средств юзера на его кошелек webmoney или Яндекс.Деньги, или QIWI или банковским переводом. Типо форма Обратной связи.

Нужно чтоб во время 1 месяца человек не смог бы выводить деньги, а если ему очень надо, то должна быть специальная форма Админу о том что юзер хочет вывести деньги.