всем привет. требуется сайт-визитка для строительной компании. Наиболее близок к идеалу вот этот сайт: http://www.kitos-i.ru Оплата желательно поэтапно яндекс деньгами или на счет ...
Написать сайт доверительного управления
Нужно написать сайт типа www.vladimirfx.com или traders-company.com
Собираюсь создать сайт с доверительным управлением.
А именно: я буду играть на бирже чужими деньгами.
Люди могут зарегистрироваться у меня на сайте и перечислить сумму, которой я буду покупать и продавать акции.
В конце определённого периода(или по запросу), я буду отдавать им их деньги + прибыль полученные со сделок.
За это я буду брать у них % от депозита на моём сайте.
Отдельная страница с Личным Кабинетом пользователя:
на странице
1. Баланс юзера и история работы счета по неделям
2. Пополнение баланса юзера
3. Кнопка "вложить" сумма (%сумма%-юзер сможет вписать сам своё значение если у него есть эти средства на его балансе)
4. Кнопка "вывести" Вывод средств юзера на его кошелек webmoney или Яндекс.Деньги, или QIWI или банковским переводом. Типо форма Обратной связи.
Нужно чтоб во время 1 месяца человек не смог бы выводить деньги, а если ему очень надо, то должна быть специальная форма Админу о том что юзер хочет вывести деньги.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $500Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Нужно разработать индивидуальный дизайн, новый концепт с ребрендингом. Есть примеры того, что хотим видеть, хотя креатив приветствуется. Подробности и т.з в Л.ССайты «под ключ»49 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Сайт о городском марафоне в Екатеринбурге krugosvetka-ekb.ru, включает в себя дополнительно несколько социальных проектов. Необходимо сделать новостную ленту, план мероприятий, обсуждение материалов, фото к материалам, кнопки в социальные сети Фейсбук, Твиттер, ВК и другие ориентированные ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $450
Добрый день, мы нуждаемся в разработке небольшого сайта. Требуется ответственный исполнитель, с хорошим портфолио и Отзывами. Который не нарушает сроки!!!Это очень важно! Техническое задание прикладываю. Проект делается на ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется специалист по созданию в кратчайший срок сайта-визитки для юридических услуг.Конкретно для услуг по получению вида на жительство в Европе.Приблизительный вид сайта-http://slovakia.in.ua/Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется: + написание простенького сайта- визитки на Wordpress + регистрация безабузного домена на 1 год + безабузный хостинг сроком на 3 месяца проект белый, безабузность нужна ввиду дальнейшего ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать копию сайта http://www.yelp.com/ Требуется реализация на Битрикс — конфигурацию согласовываем. Стоимость и сроки от и до — указывайте после анализа площадки. Предоплата — 10 ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать сайт под ключ, примерный аналог сайта www.pulscen.ru Пишите сроки, стоимость (ОТ и ДО), а также ссылки на портфолио. Предложения типо: вот контакты, пишите сами - рассматривать не буду.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать сайт с форумом, с возможностью поиска по наименованию и ИНН.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужны дизайнеры и программисты для постоянной проектной удаленной работы. Оплата за каждый проект отдельно. Просьба высылать портфолио и желаемый уровень, а также удобный способ оплаты. Веб-студия находится в Испании, в дальнейшем возможно официальное сотрудничество. ...Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт12 лет назад