Написать сайт доверительного управления

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен19 заявок326 просмотров

Нужно написать сайт типа www.vladimirfx.com или traders-company.com

Собираюсь создать сайт с доверительным управлением.

А именно: я буду играть на бирже чужими деньгами.

Люди могут зарегистрироваться у меня на сайте и перечислить сумму, которой я буду покупать и продавать акции.

В конце определённого периода(или по запросу), я буду отдавать им их деньги + прибыль полученные со сделок.

За это я буду брать у них % от депозита на моём сайте.

Отдельная страница с Личным Кабинетом пользователя:

на странице

1. Баланс юзера и история работы счета по неделям

2. Пополнение баланса юзера

3. Кнопка "вложить" сумма (%сумма%-юзер сможет вписать сам своё значение если у него есть эти средства на его балансе)

4. Кнопка "вывести" Вывод средств юзера на его кошелек webmoney или Яндекс.Деньги, или QIWI или банковским переводом. Типо форма Обратной связи.

Нужно чтоб во время 1 месяца человек не смог бы выводить деньги, а если ему очень надо, то должна быть специальная форма Админу о том что юзер хочет вывести деньги.

12 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

san-francisco
Дарья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$600
21 день
Спасибо за сотрудничество! Все сделано качественно, все правки учтены! Проявили хорошее терепние и отношение к правкам!
Заказчик просто супер, знает что хочет, нет не определенности, задание в ходе не меняет. Работать было приятно, спасибо.

Заявки фрилансеров

san-francisco
Дарья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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