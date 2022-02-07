Нарисовать главную страницу и сверстать ее

$150
Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок798 просмотров
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ТЗ во вложении

Отрисовать во флигме (десктоп + 4 адаптива 1000px, 768px,, 480px, 320px) .

Верстка LP:

- Адаптивная верстка по макетам в флигме

- Кроссбраузерная верстка (Internet Explorer 10.0 и выше, Opera 10.0 и выше , Firefox3.5 и выше, Google Chrome последней версии, Safari последней версии, Яндекс браузер последней версии (версии можно обговорить));

- Прохождение теста на валидность- 100% (проверка по validator и jigsaw Требования к скорости загрузки- обязательное попадание в "зеленую область" текстировщика от гугл как для десктопа, так и для мобильных устройств.

Работа по СБР или прямой сделке с поэтапной оплатой.

Спасибо

2 года назад
waitngo1
32 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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