Нарисовать главную страницу и сверстать ее

Приветствую, нужно создать сайт, похожий на BUYSKINS.RU easy-drop loot.run и тд. Возьмётесь? Все детали и цену обсудим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ во вложении
Отрисовать во флигме (десктоп + 4 адаптива 1000px, 768px,, 480px, 320px) .
Верстка LP:
- Адаптивная верстка по макетам в флигме
- Кроссбраузерная верстка (Internet Explorer 10.0 и выше, Opera 10.0 и выше , Firefox3.5 и выше, Google Chrome последней версии, Safari последней версии, Яндекс браузер последней версии (версии можно обговорить));
- Прохождение теста на валидность- 100% (проверка по validator и jigsaw Требования к скорости загрузки- обязательное попадание в "зеленую область" текстировщика от гугл как для десктопа, так и для мобильных устройств.
Работа по СБР или прямой сделке с поэтапной оплатой.
Спасибо
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