Нарисовать главную страницу и сверстать ее

ТЗ во вложении

Отрисовать во флигме (десктоп + 4 адаптива 1000px, 768px,, 480px, 320px) .

Верстка LP:

- Адаптивная верстка по макетам в флигме

- Кроссбраузерная верстка (Internet Explorer 10.0 и выше, Opera 10.0 и выше , Firefox3.5 и выше, Google Chrome последней версии, Safari последней версии, Яндекс браузер последней версии (версии можно обговорить));

- Прохождение теста на валидность- 100% (проверка по validator и jigsaw Требования к скорости загрузки- обязательное попадание в "зеленую область" текстировщика от гугл как для десктопа, так и для мобильных устройств.

Работа по СБР или прямой сделке с поэтапной оплатой.

Спасибо