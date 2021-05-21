Настроить хорошую сеть CPA (книжная тематика, эзотерика)

необходимо создать объявления, интегрировать с сайтом, в общем под ключ.

нужен хороший развитый сайт(чтобы не было пара кликов в час), какие есть варианты? Пишите только те сайты, апи которых вы владеете, то есть реально можете настроить.

также пишите цены и сроки работы под ключ, желательно с количеством объявлений.