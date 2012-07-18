Небольшой сайт-каталог с возможностью предзаказа

Добрый день! Я гид-переводчик, и мне нужен сайт, с помощью которого будущие туристы смогут посмотреть, какие экскурсии и туры я предлагаю и отправить мне заявку на определенное число (без предоплаты).

Каждое предложение открывается в собственном окне или раскрывается прямо на сайте. Если предложенные "готовые" варианты - не то, что им нужно, они могут быстро отправить изложить мне свои пожелания с помощью формы на сайте. Также хотелось бы, чтобы на сайте было нечто, вроде ленты новостей или блога - там я публикую карты, маршруты, фотографии или ссылки мест, которые я сама для себя недавно открыла.

Сайт на английском языке. Наполнение у меня есть (или скоро будет), макета нет, то есть мне нужна комплексная работа: дизайн + программирование.