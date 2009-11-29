Требуется разработать и «изготовить» небольшой сайт-портфолио доменных имен со следующими функциональными элементами:

- навигация по рубрикам (категориям);

- навигация по тегам (облако тегов);

- поиск по названию или фрагменту названия;

- встроенный whois;

- загрузка доменных имен и задание их атрибутов «по одному»

- загрузка доменных имен и параметров списком;

- отправка электронных запросов

- ведение статистики запросов.

Интересует работа над сайтом «в комплексе». Исключение составляет дизайн сайта, который может быть сделан отдельным специалистом. Существенным обстоятельством является эргономика сайта и удобство работы с ним. У меня есть некоторые мысли на этот счет, но требуются советы специалистов. Желательно, чтобы изначально были продуманы и заложены возможности продвижения ресурса, хотя нормально работающий функционал для меня сейчас важнее.

Проект частный, небольшой, с небольшим бюджетом, но все должно быть сделано хорошо и нормально работать.

От желающих взяться за проект:

- ссылки на созданные ресурсы со схожим функционалом (в плане навигации, прежде всего);

- состав работ, которые можете взять на себя и хорошо сделать, и что сделать не можете (честно, «без дураков»);

- стоимость работ и ориентиры по срокам.

Спасибо.