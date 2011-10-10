Наша компания занимается оптовой продажей компьютерной техники. Нам необходим сайт для зарегистрированных пользователей с каталогом. Вход в каталог только для зарегистрованных пользователей (юридических лиц). Закрытая часть включается в себя сам каталог, ...
Небольшой сайт-визитка
Добрый день, господа фрилансеры!
Необходимо сделать очень простой сайт аналогичный www.r17.by
1. аккуратно сверстать шаблон
2. натянуть на любую вменяемую CMS
3. установить все "добро" на хостинг
будет аналогично сайта Р17 :
- страница с таблицей шин +шинный калькулятор
- страница с таблицей дисков
- аналогичная (шин,дисков) страница с моторами
+2 станицы с текстовыми шаблонами
Ищу порядочного и ответственного исполнителя, который сможет в будущем вести данный и многие другие проекты. Сразу скажу - никаких предоплат (по крайней мере по данному пилотному проекту)! все по факту исполнения. В свою очередь - никогда не подвожу работников как по срокам оплаты , так и по бонусам!
Подробности в личку!
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